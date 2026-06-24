Медведь устроил обед вблизи жилых домов — хищника сняли на видео

В Кемеровском муниципальном округе очевидцы засняли на видео необычную сцену: молодой медведь устроил трапезу, полакомившись супом прямо вблизи жилых домов, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, инцидент произошел на территории между жилым микрорайоном Кедровка и поселком Солнечный. Запись, опубликованная очевидцами в соцсетях, вызвала бурное обсуждение среди местных жителей.

По данным издания, на кадрах отчетливо видно, как молодой хищник совершенно невозмутимо чувствует себя в непосредственной близости от людей, не проявляя признаков беспокойства или агрессии, и с аппетитом поглощает суп, оставленный, предположительно, кем-то из отдыхающих.

«Молодой совсем, суп ест, не боится», – комментирует происходящее очевидец.

Очевидцы отметили, что после сытного обеда зверь отправился в сторону озера.

В последнее время в Кузбассе участились случаи выхода диких медведей к людям. Специалисты связывают это с ростом популяции хищников и сокращением их естественной среды обитания из-за активного освоения территорий.

Ранее сообщалось, что россияне заметили медведей в Мариинском и Промышленновском округах Кузбасса.