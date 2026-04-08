Медведь вышел к людям в Малышевом логу: почему его следы ведут в сторону Федоровки и когда проснутся остальные косолапые

В среду, 8 апреля, в телеграм-канале «Подслушано Осинники и Калтан» появилось тревожное сообщение от местных жителей. В районе Малышева лога очевидцы заметили медведя, сообщил VSE42.RU .

По словам свидетелей, косолапого видели накануне. Хищник бродил по лесу недалеко от населенных пунктов. Его следы, как рассказали очевидцы, уходят в сторону Федоровки. Жители близлежащих деревень и поселков обеспокоены и призывают земляков быть предельно осторожными.

«В лес теперь опасно ходить – мишки оклемались от зимней спячки, шарахаются в поисках пропитания», — отмечают местные жители.

В пресс-службе министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса редакции VSE42.Ru пояснили, когда медведи массово просыпаются после зимней спячки. Сроки напрямую зависят от погодных условий. Если весна приходит рано и стоит теплая, дружная погода, звери выходят из берлог быстрее. Если холода затягиваются и весна холодная — медведи спят дольше.

Таким образом, появление одного медведя в Малышевом логу может быть началом массового пробуждения. Местным жителям стоит быть внимательными и избегать встреч с дикими животными.

