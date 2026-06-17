Тема лжи в последнее время перестала быть просто моральной категорией — она превратилась в полноценную стратегию выживания для многих. Принцип «отрицай до последнего» становится универсальным оружием, которым человек защищает не столько себя, сколько свое раздутое эго, попутно уничтожая чужую правду как нечто, не имеющее права на существование. Это уже не просто способ избежать ответственности, а форма психологического садизма, где удовольствие доставляет сам процесс глумления над тем, кто пытается добиться справедливости. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Однажды я столкнулся с этим в полной мере — два года назад, когда написал заявление в полицию на хулиганивших подростков. Оказавшись в ситуации, где дети дружно отрицали очевидные вещи, а их родители с удвоенной энергией поддерживали это вранье, я увидел, как беспомощна становится система перед стеной циничной лжи. Полиция лишь развела руками. И я хорошо представляю, какое ликование царило в тех семьях — чувство превосходства и насмешка над побежденным, который посмел нарушить их правила игры. Обман сработал, и это стало победой.

Сегодня ложь работает на двух уровнях: как инструмент выгоды и как орудие уничтожения. В бизнесе это уже давно стало нормой, но куда страшнее, когда те же принципы переносятся в частную жизнь, где человек остается наедине со своей совестью. Вспоминается роман Достоевского «Идиот»: князь Мышкин был тем редким человеком, которому люди каялись без страха, потому что знали — он не осудит, а разделит боль. Его честность была не приговором, а состраданием. Сегодня же никто не собирается каяться — даже перед самим Мышкиным, будь он среди нас, люди продолжали бы врать до последнего, ведь признание стало восприниматься как слабость.

Мышкин говорил Настасье Филипповне: «Я вас честную беру, а не рогожинскую». Он напоминал ей, что подлинная близость возможна только на правде. Ложь в отношениях не строит, а разрушает — возводит глухие стены, за которыми нет ни тепла, ни понимания. Но сегодняшних циников не проймешь высокими словами о пустой душе — они лишь посмеются в ответ. Однако есть механизм, который заставит их похолодеть: это их собственные дети. Циники свято верят, что их правила игры работают лишь в одну сторону, но запущенный бумеранг абсолютно слеп. Если вы сегодня обманули чужих людей, защищая проступок своего ребенка, будьте уверены — завтра точно так же обманут его самого. Если жена изменила мужу, значит, и их сыну в будущем изменит супруга. Если вы испытываете наслаждение от глумления по принципу «ни в чем не признавайся», вы просто выписываете такой же счет своим близким. Ложь, культивируемая как норма, неизбежно вернется в ваш собственный дом. Вы сами творцы этого мира — и, к сожалению, весьма успешные.

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