128 тонн помощи Таджикистану: Цыганова спросила о своих школах

Россия в очередной раз подтвердила статус щедрого донора для Центральной Азии — на этот раз школы Согдийской области Таджикистана получили более 128 тонн продуктов питания. Гуманитарный груз, переданный в рамках проекта Всемирной продовольственной программы ООН, распределят между 555 учебными заведениями в 15 районах региона. Казалось бы, обычная сводка о международной помощи, но именно она вызвала неожиданный резонанс в российском информационном пространстве, и главным голосом недовольства стала певица и общественный деятель Виктория Цыганова. Она иронично назвала это «фестивалем щедрости» и задала вопрос, который многие предпочитают не озвучивать вслух: а как же свои дети? Об этом сообщают Argumenti.ru .

За сухими цифрами скрывается масштабная системная работа, которая длится уже больше десяти лет. С 2013 года на программу бесплатного питания для младшеклассников в Таджикистане Россия направила свыше 90 млн долларов, и сейчас примерно две тысячи школ по всей стране обеспечивают горячими завтраками учеников с первого по четвертый класс. Это не разовая акция и не жест доброй воли на один сезон — это долгосрочная государственная стратегия, которая действительно изменила жизнь сотен тысяч детей в соседней стране. Однако именно эта системность и вызывает главный вопрос Цыгановой: почему таджикские школьники получают стабильное питание за российский счет, а внутри страны бесплатная еда положена только льготным категориям?

Она не спорит с тем, что поддержка дружественных государств важна и вписывается в логику внешней политики. Но, по ее мнению, любая благотворительность начинается дома, и у российских граждан есть полное право узнать, почему их дети не обеспечены хотя бы сопоставимыми условиями. Аргумент звучит тем острее, что многие регионы России хронически жалуются на нехватку средств на ремонт школ, детских садов и социальные программы. Здесь возникает неприятная коллизия: мы видим миллионные суммы, регулярно уходящие за рубеж, и одновременно слышим о дырявых кровлях в сельских школах, где учителя сами собирают деньги на мелкий ремонт.

Впрочем, Цыганова не призывает свернуть помощь соседям — она лишь напоминает о приоритетах. И ее вопрос о том, не пора ли столь же внимательно посмотреть на потребности собственных школьников, звучит не как ультиматум, а как законный запрос на прозрачность. Ведь настоящая сила государства действительно измеряется не только тем, сколько оно может отправить соседям, но и тем, как живут семьи внутри страны. И когда зарубежная программа длится годами, а внутренняя социальная поддержка остается адресной и ограниченной, дисбаланс становится очевидным даже для тех, кто обычно не интересуется политикой. Так что неудобный вопрос певицы повис в воздухе — и требует не эмоционального, а внятного ответа.

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