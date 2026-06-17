Маткапитал в Рязанской области теперь назначают без заявлений

Бюрократические барьеры постепенно уходят в прошлое — теперь жителям Рязанской области не придется обивать пороги ведомств ради получения регионального материнского капитала. На заседании правительства 16 июня утвердили переход на беззаявительный порядок выдачи этого сертификата. Раньше семьям нужно было собрать документы, записаться на прием, подать заявление и ждать решения — все это отнимало время, силы и нервы. Теперь же система работает иначе: сертификат будет автоматически формироваться в личном кабинете получателя на портале Госуслуг, без единого визита в соцзащиту или МФЦ. Никаких очередей, никаких справок, никакой беготни. Об этом сообщает издание 7info .

Губернатор Павел Малков назвал это решение частью последовательного курса на упрощение госуслуг для рязанцев. Регион движется к модели, где государство само напоминает о положенных льготах и оформляет их проактивно, а человеку остается только подтвердить данные или просто воспользоваться уже готовым документом. Логика здесь такая: если право на выплату возникает по закону, зачем заставлять людей лишний раз доказывать то, что уже известно из государственных баз? По словам главы региона, теперь материнский капитал стал доступен максимально быстро, без лишних формальностей, и это не разовая акция, а устойчивый тренд: везде, где есть техническая возможность, в области внедряют проактивный формат обслуживания граждан.

Последствия этого нововведения ощутит каждая семья, которая в ближайшее время получит право на региональный материнский капитал. Больше не нужно брать отгулы на работе, искать парковку у госучреждений и переживать, не забыли ли приложить копию свидетельства о рождении. Система сама подтянет необходимые данные из ЗАГСов и других ведомств, а уведомление о готовности сертификата просто придет на портал. Это особенно ценно для молодых родителей, у которых и без того хватает забот: маленькие дети отнимают все свободное время, и экономия каждого часа здесь становится реальной помощью. К тому же автоматизация снижает риск ошибок и бюрократических задержек, потому что человеческий фактор на этапе приема документов попросту исключается.

В итоге Рязанская область делает еще один шаг к тому, чтобы государственные услуги перестали ассоциироваться с мучительными квестами. Проактивная выдача маткапитала — это не просто удобство, а смена философии: чиновники и цифровые системы теперь работают для человека, а не наоборот.

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