В библиотеках Рязанской области открыли кабинеты финансовой доступности

Сельские библиотеки в Рязанской области неожиданно примеряют на себя роль финансовых хабов. Жители отдаленных деревень часто сталкиваются с одной и той же проблемой: банковские отделения и банкоматы либо далеко, либо их вообще нет, а чтобы оплатить налоги, записаться к врачу или оформить страховку, приходится тратить полдня на дорогу в райцентр. Теперь этот барьер пытаются сломать — в регионе стартовал пилотный проект, и первые десять кабинетов финансовой доступности уже открылись прямо в сельских книгохранилищах Захаровского, Кораблинского, Рыбновского и Спасского округов. Об этом сообщает издание 7info .

Что из себя представляет такой кабинет? Это, по сути, укомплектованное рабочее место с устойчивым доступом в интернет и возможностью воспользоваться самыми разными государственными и банковскими сервисами. Через этот цифровой терминал можно оплатить коммуналку, перевести деньги, открыть вклад или даже подать заявку на кредит. Кроме того, здесь помогают с записью к врачу, регистрацией транспорта и другими жизненно важными процедурами, которые раньше требовали очного присутствия в учреждениях. Но самое ценное — рядом всегда есть сотрудник библиотеки, который подскажет, какую кнопку нажать, и проведет по шагам онлайн-формы, что особенно важно для людей старшего поколения, не привыкших к цифровым интерфейсам.

Впрочем, проект не ограничивается разовой помощью. Как отмечает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова, кабинеты выполняют еще и просветительскую миссию. На их базе планируют проводить вебинары и лекции по финансовой грамотности, распространять обучающие материалы. Среди рекомендованных ресурсов — сайт «Финансовая культура», где можно разобраться, как защитить свои сбережения, не попасться на уловки мошенников и грамотно приумножить капитал. Иными словами, библиотека превращается из тихого места для чтения в центр знаний о деньгах и законах.

Первые итоги уже можно подводить: формат оказался востребованным именно там, где цифровое неравенство чувствуется особенно остро. До конца июня власти обещают открыть еще шесть подобных кабинетов в других селах, так что сеть будет расширяться. В итоге жители глубинки получают реальную альтернативу поездкам в город — все необходимое теперь буквально в шаговой доступности, рядом с домом, среди книжных стеллажей. Это не просто удобство, а шаг к тому, чтобы доступ к базовым сервисам перестал зависеть от географии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье по народной программе откроют четыре школы креативных индустрий.