«Земля прокормит только два миллиарда». Модель из Милана предсказала исчезновение человечества к 2339 году

Согласно опубликованным данным, точность симуляции достигает примерно 95%. Разработчики модели пришли к выводу, что вследствие деградации экосистемы планета окажется не в состоянии обеспечить ресурсами более двух миллиардов человек. В соответствии с расчетами, к 2064 году ожидается двукратное сокращение населения, а к 2339 году человечество может практически полностью исчезнуть. Об исследовании сообщает британская газета Daily Mail.

Однако представленная работа вызвала критику в академической среде. Оппоненты указали, что авторы модели не учли способность человеческого общества адаптироваться к изменениям внешней среды и находить новые пути для выживания . В научном сообществе подчеркивают, что данный расчет следует рассматривать скорее как иллюстративный сценарий, демонстрирующий уязвимость цивилизации, а не как точный прогноз.

Ранее сообщалось о том, что формула Судного дня предсказала конец человечества через 17 тыс. лет.