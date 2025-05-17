Медведев допустил более страшную стадию конфликта с новым оружием и участниками

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X высказал мнение, что переговоры, которые не позволят достичь урегулирования конфликта мирным путем, могут привести к эскалации ситуации на поле боя, сообщило РИА Новости.

Дмитрий Медведев отметил, что мирные переговоры не всегда приводят к урегулированию конфликтов. В случае их неуспешного завершения, может произойти эскалация конфликта. Автор поста обратился к врагам России учитывать такой вариант развития событий.

«Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Переговоры между Украиной и Россией состоялись в Турции. По их итогам, в скором времени состоится масштабный обмен пленными. Дипломаты обеих стран договорились, что предоставят подробный план того, как может завершиться вооруженный конфликт. Украинская делегация предложила, чтобы президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретились лично для обсуждения различных вопросов. Российская сторона приняла запрос к сведению.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал Зеленского «крысой и уродом» за слова о параде Победы.