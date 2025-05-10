Медведев назвал Зеленского «крысой и уродом» за слова о параде Победы

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Владимира Зеленского за угрозы на День Победы, напомнив о зеркальных мерах. Он также обратился к европейским лидерам, бравирующим угрозами в адрес России.

В своем официальном телеграм-канале Медведев жестко прошелся по лидерам из ЕС. Он назвал неразумными их угрозы в адрес РФ, посетивших Киев 10 мая. По его словам, гости Украины должны были обсуждать мирный план, а вместо этого занялись очередными нападками на Россию.

Кроме того, Медведев напомнил и про слова лидера киевского режима, озвученные перед Днем Победы. Тогда Зеленский заявил, что не сможет гарантировать безопасность почетных лиц на Красной площади, намекая на возможные атаки.

«Ладно, не дергайся, крыса! Наша Армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нес про парад Победы в Москве», — написал Медведев.

Также политик поинтересовался, как отреагирует Зеленский, если Москва также не сможет гарантировать безопасность гостям Киева.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались прорваться через границу РФ, несмотря на объявленное перемирие.