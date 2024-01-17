Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на странице в интернет-мессенджере высказал мнение , что Украина — это страна, которая угрожает безопасности России. Значения не имеет, придет ли к власти новое правительство или Киев подпишет соглашение, что отказывается от вступления в НАТО. Украина всегда будет угрозой для ее собственных граждан и для жителей России.

Даже если в настоящее время получится урегулировать конфликт мирным способом, военные действия будут периодически возобновляться в будущем.

«Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой «стране». А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго», — написал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев назвал Украину «искусственной страной», потому что ее правительство принимает только те решения, которые выгодны кураторам из Запада. Военные действия возобновятся точно. Сомнения могут быть только в сроках — через десять или через 50.

«Существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО», — отметил заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Спикер отмечает, что сейчас из-за пропаганды украинцы ненавидят россиян и все, что связано с Россией. Однако, им стоит понимать, что дружба с Россией будет означать мирную и благополучную жизнь. Стремления поддерживать идеи Запада обрекают их на бесконечные войны.

«Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счёте жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это – тем лучше», — считает Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что может спровоцировать войну между Россией и Великобританией.