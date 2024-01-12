Медведев: размещение британского воинского контингента на Украине — объявление войны РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал пост в интернет-мессенджере, в котором предупредил британского премьера Риши Сунака, что размещение на территории Украины иностранного воинского контингента может спровоцировать начало войны.

«Размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», - написал Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев рассуждает, как бы западное сообщество отнеслось к обстрелу Киева в тот момент, когда в городе находится британский премьер Риши Сунак.

«Как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода», - уточнил Медведев

Британский премьер прибыл в Киев в пятницу, 12 января, с официальным визитом. Британия и Украина намерены подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Британия станет первым партнером Киева, который задокументировал факт помощи.

В соглашении указано, что если Россия нападет на своих соседей, то Великобритания имеет право консультировать правительство Украины, как поступать в данной ситуации. Стороны намерены помогать друг другу в обучении военных и освоении новых техник. Британская власть обещает Киеву передать большое количество дронов, которые могут быть использованы в зоне СВО.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что западное оружие, поставленное Киеву, периодически появляется в третьих странах.