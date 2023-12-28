Медведев назвал Киев, Одессу, Днепропетровск, Харьков временно оккупированными городами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос корреспондента агентства «РИА Новости» , может ли в 2024 году завершиться СВО.

Зампред Совбеза России напомнил, какие цели специальной операции были поставлены в 2022 году. СВО завершится тогда, когда будут выполнены все поставленные президентом задачи.

Спикер отметил, что некоторые города, которые на данный момент считаются украинскими, всегда были исконно русскими и назвал их оккупированными, но временно.

«Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах.», - отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев отметил, что в Вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года было принято полмиллиона человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Верховной Раде внести изменения в Уголовный Кодекс Украины. Так зампред Совбеза РФ отреагировал на петицию украинцев о запрете салатов с «советским прошлым» - «Оливье» и «Селедка под шубой».