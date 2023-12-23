Медведев посоветовал Киеву сажать на 15 лет за приготовление оливье и принудительно лечить осужденных борщом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил киевскому режиму отредактировать Уголовный Кодекс Украины и внести в него, после прозвучавших там идей запретить новогодние салаты оливье и селедка под шубой, суровое наказание.

Высмеивая подобные толки в украинском политикуме, Медведев призвал Киев особую суровость применять за рецидив приготовления данных салатов. По ироничному мнению Медведева, подобное должно наказываться тюремным сроком от семи до пятнадцати лет.

«Приготовление или подготовка к приготовлению «салата оливье» или салата «сельдь под шубой» наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления», — написал он в своем аккаунте в соцсетях.

Тех же украинцев, кто пройдут в течение трех месяцев принудительное лечение украинским борщом, Медведев предложил освобождать от вышеприведенных наказаний.