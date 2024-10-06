Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале собрал дайджест новостей за неделю, которые наиболее остальных привлекли его внимание. Политик дал каждой новости личную оценку.

Дмитрий Медведев солидарен с мнением российской спортсменки Елены Вяльбе, которая заявила о необходимости сбросить бомбу на Лондон. Однако Медведев предлагает расширить зону поражения.

«Правильно, конечно, но решать вопрос надо в корне и сразу потопить проклятый остров англосаксонских псов», — написал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев с иронией воспринял заявление экс-президента США Дональда Трампа, который заверил, что смог бы избежать любого военного столкновения в мире. Замглавы Совбеза РФ перечислил еще различные должности и статусы, которые невозможно присвоить Трампу.

«Как жаль, что он не был вождем, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королем, царем, президентом повсюду в последние 10 тысяч лет!» — отметил Медведев.

Спикер также раскритиковал заявление украинского президента о скорой его возможности представить в очередной раз «план победы» в Германии. А вот с президентом Латвии произошел несчастный случай. Лидер сломал руку. Медведев напомнил, что лн желал смерти России, поэтому слов сочувствия не поступило. В сторону Республики Беларусь со стороны Украины поступили угрозы. Депутат Верховной рады Дунда призвал атаковать территорию республики. Дмитрий Медведев напомнил о ядерном оружии, которое установлено в Белоруссии.

Завершая обзор и комментарий политических событий текущей недели, замглавы Совбеза РФ Медведев положительно оценил новость о закрытии Volkswagen в Германии.

«Какая приятная новость! Ждем еще мирной кончины предприятий Mercedes и BMW. И тогда круг замкнется!» — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что по мнению Дмитрия Медведева, Трамп не снимет санкции против России в случае победы на выборах президента.