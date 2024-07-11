Медведев призвал уничтожить не только Украину, но и НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в интернете- мессенджере заявил о необходимости полного уничтожения Украины и НАТО. Таким образом спикер отреагировал на заявление вашингтонской Декларации Альянса о необратимом процессе принятия Киева в состав военного альянса.

В вашингтонской Декларации Альянса сообщается, что альянс будет оказывать Украине всестороннюю поддержку, понимая важность вступления страны не только в ЕС, но и НАТО. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что подобные заявления принуждают Россию вносить в ранее выбранный курс коррективы, в частности, добиться полного исчезновения Украины. Еще один способ изменить ситуацию — сделать так, чтобы НАТО распалось. Третий сценарий событий более радикальный.

«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — написал Дмитрий Медведев.

В предыдущем посте Дмитрий Медведев высказал мнение, что Россия готова к переговорам, но только на своих условиях: Украина откажется от вступления в НАТО, а мир примет решение новых регионов о присоединении к России.

Ранее мы сообщали, что СВР рассказала о поисках Белым домом возможной замены украинскому президенту Владимиру Зеленскому.