Администрация президента США взялась искать новую кандидатуру на пост президента Украины на случай резкого ухудшения ситуации. Такие данные опубликованы в журнале «Разведчик» , который выпускает российская Служба внешней разведки.

У спецслужбы появились данные, что Соединенные Штаты стали устанавливать контакты с рядом политиков и официальных лиц на Украине, которые могут сменить Зеленского на его посту в том случае, если обстановка на фронте резко изменится в худшую сторону.

«Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым», - указано в докладе.

Помимо этого, общение на данную тему ведется с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, а также киевским мэром Виталием Кличко. Оба этих человека могут выступить в качестве замены Зеленскому. В то же самое время провластные круги в Америке не рвутся раньше времени проводить такую замену, поскольку на нынешнем украинском лидере завязаны различные схемы помощи Киеву, которые сулят быстрое обогащение их участникам.

Ранее российский общественник Рогов посоветовал Зеленскому приготовиться к участи бывшего украинского гетмана и предателя Мазепы. Он провел полную аналогию с той ситуацией, которая сложилась 300 лет назад, только сейчас вместо Швеции выступает НАТО.