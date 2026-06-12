«Время расставит все на свои места!»: Павел Буре официально развелся с женой

Бывшая супруга легендарного российского хоккеиста Павла Буре, Алина, официально подтвердила завершение бракоразводного процесса. Об этом она проинформировала лично, выбрав для публичного заявления собственные аккаунты в социальных сетях, сообщил Super.

Поводом для откровения послужил один из вопросов подписчиков, которые интересовались текущим состоянием судебного разбирательства. Алина Буре ответила предельно лаконично, но емко.

«Сегодня нас официально развели», — написала девушка.

Как следует из ее последующих публикаций, трое общих детей пары — сын и две дочери — после развода остались проживать вместе с матерью. Алина подчеркнула, что для нее в сложившейся ситуации существует только один приоритет: дети должны расти в здоровой и благоприятной среде.

«Папа вправе проводить время со своими детьми, я не ставила никаких ограничений! Главное что бы все было по обоюдному согласию! Время расставит все на свои места!» — написала бывшая жена спортсмена.

Кроме того, экс-супруга спортсмена дала понять, что в настоящий момент все финансовые вопросы семьи она вынуждена решать самостоятельно. Согласно ее заявлениям, именно на нее сейчас ложатся основные расходы, связанные с воспитанием и содержанием сына и дочерей. Позже, как она обещает, она планирует подробнее и обстоятельнее рассказать публике о том, как именно будет урегулирован вопрос выплаты алиментов со стороны бывшего мужа.

Не обошла она вниманием и причины, которые привели к распаду семьи. Судя по тону и содержанию ее публикаций, Алина Буре полагает, что сохранить супружеские отношения было вполне возможно. Она не стала вдаваться в детали, однако сам факт такого замечания указывает на то, что инициатором развода, по ее мнению, выступала не она.

«Если бы Павел хотел сохранить семью, он бы это сделал любой ценой и думал не о своих амбициях, а прежде всего о будущем своих детей», — написала она.

По информации издания, информация о намечающемся расставании пары впервые появилась в информационном пространстве еще в январе 2026 года.

Ранее сообщалось, что звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор впервые заговорил о разводе с Лили Аллен.