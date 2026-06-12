Нейросети убивают память: почему россияне страдают «цифровой амнезией»

Чем чаще россияне пользуются нейросетями и поисковиками, тем хуже запоминают информацию. Клинический психолог, руководитель комитета развития социального пространства и общественного здоровья НАЗВН Ирина Грекова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему мозг «ленится» и как вернуть себе способность удерживать знания.

Все, что достается без труда, мозг не считает ценным. Именно в этом, по словам эксперта, кроется главная причина «цифровой амнезии».

Раньше вкладывали ресурсы

Учась в школах и вузах, нужную информацию приходилось читать, конспектировать, повторять вслух. И эти действия позволяют запоминать.

«Даже спустя много лет кто-то помнит стих Лермонтова, кто-то письмо Татьяны, а кто-то ключевую дату или формулу. Хотя за все эти годы они ни разу не пригодились. Просто наш труд позволил организму сохранить информацию в памяти. Мы не просто бездумно просматривали ее, а работали с ней», — пояснила Ирина Грекова.

Мозг передал гаджету роль записной книжки

Сейчас же россиянам не нужно часами сидеть в библиотеке или поднимать конспекты.

«Наш организм прекрасно знает: завтра, и послезавтра, и в 3:24, и в 19:47 мы всегда получим нужную информацию максимально быстро. Смысл запоминать, проговаривать, тратить свои ресурсы, когда все появится перед глазами за пару действий?» — задалась вопросом психолог.

По ее словам, мозг передает гаджету функцию тетради, записной книжки, навигатора. И помнит не саму информацию, а лишь место, где ее можно получить, — интернет.

Информационный перегруз и защита психики

К людям поступает в разы больше текстов, аудио и видео, чем когда-либо ранее.

«Мозг еще не эволюционировал настолько, чтобы успеть переработать все и перевести в долговременную память. Психика защищает нас от перегруза и просто вытесняет тот огромный поток информации, который мы получаем из гаджетов», — объяснила Грекова.

Вместо поиска в бумажной книге россияне заходят в интернет, вбивают запрос и получают сотни самых разных ответов, рекламы, картинок, ссылок. Из-за этого внимание растекается.

Как вернуть способность запоминать

Чтобы сохранить полученную информацию, эксперт посоветовала:

Прочитать ее вслух;

Переформулировать своими словами;

Зафиксировать письменно (на бумаге, а не в заметках телефона);

Повторять через определенные промежутки времени.

Ученые выяснили: дежавю — это не сбой в матрице, а работа особого механизма проверки реальности. Мозг ошибочно запускает сигнал знакомости, а затем тут же проверяет его корректность. Этот внутренний конфликт между ощущением «я это уже видел» и осознанием «нет, не видел» и формирует знаменитый эффект. Причем с возрастом он возникает все реже.