Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в интернет- мессенджере высказал мнение, что военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Исключать применение ТЯО не стоит.

Запад продолжает передавать Украине большое количество натовского вооружения. Конфликт может достичь своей последней стадии.

«И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф», — написал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев рассказал о последствиях для Запада, которые наступят после их разрешения Украине наносить удары по всей территории России. ВС РФ будет атаковать те территории, с которых будут производиться атаки. Значение не имеет, это Украина или любое другое государство.

НАТО заявляет, что альянс лишь помогает ВСУ, но не принимает участие в конфликте прямо. Однако дальнобойными средствами поражения управляют именно военнослужащие стран НАТО, что можно считать формальным поводом для объявления войны. Спикер также напомнил о пунктах Вашингтонского договора.

«Натовское руководство хочет сделать вид, что речь идет о суверенных решениях отдельных стран Североатлантического альянса по поддержке киевского режима, а правило Договора 1949 года о коллективной самообороне тут применять пока нет оснований», — отметил Медведев.

Подобное мнение ошибочное. Запад намеренно провоцирует эскалацию конфликта, когда заявляет о решении отправить на Украину свою регулярную армию или передать ракеты дальнего поражения. Россия будет вынуждена защищаться и нанесет сокрушительный удар.

Россия не применит нестратегическое ядерное оружие против Украины или ее натовских партнеров — так считают некоторые представители военного блока. Медведев напомнил, что еще несколько лет назад они же заявляли, что Россия побоится вступать в открытый конфликт с Западом, чтобы не испортить отношения с Западом.

«Просчитались. Идет война», — отметил Дмитрий Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что России нужна только победа.