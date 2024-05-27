РФ нужна только победа и она сможет ее добиться в очень скором времени. Соответствующее заявление сделал зампреда СБ РФ Дмитрий Медведев в ходе недавнего общения с отечественными военными на полигоне в Ленинградской области. Видео с речью Медведева было размещено в его официальных соцсетях .

В ходе данной беседы, зампреда Совбеза заявил о своей уверенности в том, что благодаря отечественным военнослужащим, РФ удастся «в самом ближайшем времени» добиться нужного итога. Итог этот понятен военным, подчеркнул Медведев. По его словам, они заключаются в том, что государству нужна лишь победа, которую оно скоро получит.

Накануне депутат Государственной Думы Водолацкий заявил о скором освобождении Часов Яра российскими военнослужащими.