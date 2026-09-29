Медведи, лоси и лисы у домов: дикие животные все чаще приходят в деревни Новосибирской области

В Новосибирской области фиксируют устойчивый рост числа выходов бурых медведей к населенным пунктам. Как сообщили Om1 Новосибирск в региональном Минприроды, только с начала 2026 года в области зарегистрировали 85 таких случаев.

«Ежегодно в Новосибирской области фиксируются случаи выхода диких животных — медведей, лосей, сибирских косуль, лисиц, енотовидных собак и других представителей фауны — к границам населенных пунктов. Данное явление обусловлено комплексом факторов: сезонными миграциями, дефицитом кормовой базы, расширением ареалов обитания в поисках новых кормовых угодий, а также наличием несанкционированных свалок пищевых отходов в непосредственной близости населённых пунктов, которые привлекают зверей», — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Динамика последних лет подтверждает тревожную тенденцию. В 2024 году специалисты насчитали 77 появлений бурого медведя, в 2025-м — 83, а за неполный 2026 год показатель уже достиг 85. Таким образом, каждый год число инцидентов растет, и текущий сезон может стать рекордным.

Особенно заметен этот процесс в определенные периоды. По данным ведомства, активность перемещений животных достигает максимума в зимне-весенний и летний сезоны. Именно тогда медведи чаще всего оказываются рядом с людьми.

Отдельно в министерстве привели статистику за 2026 год. За январь–сентябрь зарегистрирован 41 случай появления бурого медведя в границах населенных пунктов. Большая часть таких эпизодов пришлась на отдаленные деревни и садовые товарищества — места, где жилье соседствует с лесом, а пищевые отходы нередко остаются доступными для зверей.

Помимо этого, в Минприроды отметили, что меняется и общая численность отдельных видов охотничьих ресурсов. Это означает, что ситуация с дикими животными в регионе требует постоянного наблюдения и, возможно, корректировки мер регулирования.

Ранее эксперт Карпачевский высказал мнение, что человеку нужно менять поведение с дикими зверями.