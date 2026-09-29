Перед смертью люди часто видят умерших близких: врач изучает этот феномен десятилетиями

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

Люди незадолго до смерти нередко рассказывают о необычайно ярких снах и видениях, в которых встречаются с давно умершими родственниками и друзьями, пишет Daily Mail. Этот феномен почти 30 лет изучает врач Кристофер Керр, руководитель медицинского центра Hospice & Palliative Care Buffalo в штате Нью-Йорк.

В одном из его ранних исследований около 88% пациентов хосписа сообщили хотя бы об одном подобном переживании. Чаще всего они видели умерших близких, знакомые места или события из прошлого. Многие говорили, что эти переживания ощущались очень реалистично и приносили успокоение.

По наблюдениям Керра, такие сны и видения становятся чаще по мере приближения смерти. Они отличаются от спутанности сознания и делирия: пациенты обычно понимают происходящее и способны подробно описывать увиденное.

Исследования также показывали, что пациенты с такими переживаниями чаще сообщали о внутреннем спокойствии, духовных изменениях и ощущении завершенности жизни.

При этом ученые пока не знают, почему возникает этот феномен. Работы Керра не доказывают существование загробной жизни и не объясняют видения сверхъестественными причинами. Их главное значение пока видят в том, что такие переживания могут снижать страх и помогать человеку спокойнее встретить конец жизни.

иностранная пресса

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