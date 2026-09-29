Наличные будут под контролем: что изменится для россиян с 2027 года

В России меняется подход к контролю за денежными операциями граждан. Банки уже внимательнее анализируют крупные внесения наличных, а с 2027 года планируется автоматизированная передача в ФНС информации об операциях физлиц, которые могут иметь признаки незадекларированной предпринимательской деятельности. Экономист Николай Головецкий рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что новые правила будут означать для обычных граждан.

По словам эксперта, речь не идет о запрете наличных или обязанности отчитываться перед банком за каждое пополнение собственного счета. В 2026 году Банк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее относиться к операциям с крупными суммами наличных, особенно если характер таких операций не соответствует обычным доходам и финансовому поведению клиента.

«Сам факт внесения наличных на собственный счет не является нарушением и не означает, что человек автоматически попадет под проверку. Вопросы могут возникнуть, если регулярно вносятся крупные суммы, которые явно не соответствуют известному банку финансовому положению клиента, а затем деньги быстро переводятся третьим лицам или выводятся по другой схеме», — объяснил Головецкий.

Если у банка возникнут вопросы, он может попросить подтвердить происхождение средств. В зависимости от ситуации такими документами могут быть договор купли-продажи имущества, документы о наследстве или дарении, договор займа, справка о доходах, банковская выписка или бумаги, связанные с предпринимательской деятельностью. Универсального перечня для всех случаев нет.

С 1 января 2027 года планируется автоматизировать передачу в налоговую службу данных о физлицах без статуса индивидуального предпринимателя, чьи операции имеют признаки получения незадекларированного дохода или ведения бизнеса. Одним из критериев отбора станет сумма таких поступлений свыше ₽2,4 млн в год, однако само по себе превышение этой суммы не означает автоматически ни нарушения, ни начисления налога.

«Здесь важно не путать финансовый мониторинг с запретом на получение денег. Продажа личного автомобиля, получение наследства, возврат займа или помощь от родственников сами по себе не превращают поступление средств в предпринимательский доход. Значение будет иметь совокупность обстоятельств и характер операций», — отметил экономист.

В числе признаков, на которые могут обратить внимание, называются регулярные поступления от большого количества отправителей, повторяющиеся или одинаковые суммы и операции, похожие на систематическую оплату товаров или услуг. При этом обычные переводы между родственниками и другие поступления, не связанные с предпринимательской деятельностью, не являются целью такого контроля.

«Для большинства граждан повседневные операции не должны измениться. Если человек получает зарплату, пенсию, социальные выплаты, переводит деньги близким или хранит собственные накопления, ему не требуется заранее собирать документы на каждую операцию. А вот если личная банковская карта фактически используется как счет для постоянных расчетов с клиентами, стоит оформить деятельность официально и иметь документы, объясняющие происхождение денег», — рассказал Головецкий.

По оценке эксперта, смысл изменений заключается прежде всего в том, чтобы сделать финансовые потоки более прозрачными и выявлять схемы, связанные с сокрытием доходов и незаконным оборотом средств. Для граждан, которые получают и расходуют деньги законно и при необходимости могут подтвердить их происхождение, сами по себе новые механизмы не означают запрета на использование наличных.

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