В Химках проведут благоустройство территории двух скверов

В Химках пройдет благоустройство сквера «Юность» на улице Чапаева и сквера «Юбилейный» на улице Калинина, работы проведут в 2027 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Площадь проектируемой территории составляет 7,03 га, она находится в охранной зоне следующих сетей: электрокабели высокого напряжения, электрокабели низкого напряжения, кабели связи подземные, газопроводы подземные, водопроводы подземные, канализация ливневая, канализация бытовая и теплосети подземные. При планировании и выполнении работ на указанной территории рекомендуется учитывать наличие инженерных сетей и руководствоваться требованиями действующих нормативных документов и информацией эксплуатирующих организаций.

Специалисты обустроят пешеходные и велосипедные дорожки с качественным покрытием и освещением, разместят скамейки и уголки для отдыха, организуют спортивные и детские игровые площадки, зоны отдыха со скамьями и качелями, а также площадки для проведения культурных мероприятий — концертов и ярмарок. Помимо этого, будут проведены модернизация освещения, установка камер видеонаблюдения, систем контроля доступа и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.