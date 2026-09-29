Макароны на второй день полезнее свежих? Что происходит с углеводами после охлаждения

Остывшие макароны, которые провели ночь в холодильнике, действительно отличаются от только что приготовленных. При охлаждении часть крахмала меняет структуру и становится так называемым резистентным — он переваривается медленнее и в меньшей степени повышает уровень глюкозы в крови. Диетолог Александра Шепелева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», означает ли это, что макароны на второй день полезнее свежих.

«Когда приготовленные макароны остывают, часть обычного крахмала превращается в резистентный. Он хуже расщепляется в тонком кишечнике и в большей степени доходит до толстого кишечника, где становится субстратом для кишечных бактерий. Поэтому после охлаждения углеводный профиль продукта действительно немного меняется», — объяснила Шепелева.

Именно поэтому у остывших макарон может быть ниже гликемический ответ по сравнению с горячими. Однако разница зависит от сорта продукта, степени приготовления и последующего нагревания. Сам по себе факт хранения в холодильнике не превращает обычную тарелку пасты в диетическое блюдо.

«Не стоит понимать это как правило „вчерашнее всегда полезнее“. Порция, состав блюда и количество овощей, белка и жира в ней имеют гораздо большее значение для общего рациона. Если человек съедает большую тарелку макарон с жирным соусом, охлаждение само по себе не сделает такой прием пищи полезным», — уточнила диетолог.

При этом использовать эффект охлаждения в рационе можно. Например, макароны можно приготовить заранее, быстро охладить и хранить в холодильнике, а перед едой разогреть. Часть образовавшегося резистентного крахмала при этом сохраняется, хотя его количество может измениться после повторного нагревания.

«Для здорового человека нет необходимости специально есть только вчерашние макароны. Но если вам удобно готовить еду заранее, охлажденная паста вполне может быть частью нормального рациона. Лучше выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, не переваривать их и сочетать с овощами и источником белка», — рассказала Шепелева.

Если утром лицо кажется припухшим, кольцо вдруг стало тесным, а на весах плюс килограмм, дело может быть в том, что вы съели перед сном. Особенно если ужин оказался соленым. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.