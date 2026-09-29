«Не место для таких шоу»: жители Павлино возмущены дымовой шашкой на гендер‑пати

Громкий хлопок и густой дым напугали жителей микрорайона Павлино в Балашихе. Позже выяснилось: так прошла вечеринка, на которой пара узнавала пол будущего ребенка. Соседи отреагировали волной возмущения. Особенно остро это восприняли на фоне недавнего происшествия — 20 сентября атака беспилотника повредила многоэтажку на улице Романычева, сообщил REGIONS.

О том, что стало причиной переполоха, сообщил МАХ-канал «Новое Павлино». Хлопок и дым сопровождали момент, когда семейная пара и приглашенные гости узнали пол малыша. Цвет дыма указал на то, что родится мальчик. Однако соседи инициативу не поддержали: по их словам, взрыв слышали даже в старом Павлино.

«В наше непростое время центральная улица микрорайона — не место для таких шоу. Ребенку здоровья, а родителям — в следующий раз хорошо подумать», — написали возмущенные жители, многие из которых в первые секунды искали ближайшее укрытие.

Многие подписчики в комментариях заметили, что за такие выходки в России нет штрафа, который заставил бы пару задуматься. Это утверждение в разговоре с REGIONS опровергла Гульназ Измайлова — юрист и инспектор Общественного контроля Балашихи. Она считает, что основания для ответственности у организаторов есть. Использование пиротехники в общественном месте, а двор как раз относится к таким территориям, могут квалифицировать как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Наказание — штраф от ₽500 до либо ₽1 тыс. административный арест до 15 суток.

Помимо этого, по мнению эксперта, был нарушен Закон о тишине. Взрывы и громкие хлопки пиротехники в жилой зоне мешают покою людей. В зависимости от времени суток и дня недели виновнику грозит отдельный штраф, размер которого определяется обстоятельствами.

«Дымовые шашки для таких праздников относятся к бытовой пиротехнике. При использовании их отдельных видов безопасное расстояние до жилых зданий — не менее 50 метров (по некоторым источникам — до 150 метров), а на площадке не должно быть деревьев и линий электропередач. Во дворе жилого района соблюсти эти расстояния практически невозможно. нарушение правил противопожарной безопасности влечет штраф до 30 тыс. рублей», — рассказала юрист.

Практика показывает, что последствия бывают серьезнее. СМИ не раз рассказывали о случаях, когда организаторы более зрелищных шоу с объявлением пола ребенка сталкивались с суровыми мерами. Например, в Калужской области за праздник с цветным дымом у памятника Жукову завели уголовное дело — семье грозит штраф до ₽2 млн. А в Тынде мужчина устроил дрифт с дымовыми шашками на подобной вечеринке: суд оштрафовал его на ₽150 тыс. и конфисковал BMW.

Тем, кто хочет необычно узнать пол будущего ребенка, юрист советует легальные способы. Среди них — торт с цветной начинкой, воздушные шары нужного оттенка, а также световые и мультимедийные шоу, которые не нарушают общественный порядок.

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