Свалки, климат и потеря страха: биолог перечислил факторы, сбивающие медведей с пути

Осень 2026 года побила рекорд по нападениям бурых медведей на людей. Жертвами хищников за последние месяцы стали не менее 21 человека. В ответ на это в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока ввели режимы повышенной готовности. Туристические маршруты закрыли, бригады охотников усилили. О том, когда нападения прекратятся, «ФедералПресс» рассказал Михаил Карпачевский — кандидат биологических наук и менеджер по управлению проектами Системы добровольной сертификации «Лесной эталон».

Животные, которые раньше сторонились человека, теперь ведут себя иначе. Они селятся и добывают пропитание возле жилья людей. Причина — трансформация роли охоты. Для большинства она давно перестала быть способом добычи еды. Сегодня это скорее развлечение или традиция, причем под строгим контролем государства. Горожане, а это подавляющее большинство населения, тоже смотрят на дикую природу по-другому. Волк для них не убийца скота. Лиса или хорь — не похититель птицы. Кабан, лось или косуля — не уничтожитель посевов и лесопосадок.

В результате опасность растет в двух направлениях. Крупные звери перестают бояться людей и не видят в них угрозу. Скорее они воспринимают человека как конкурента в борьбе за пищу. Люди, в свою очередь, тоже утрачивают осторожность и начинают относиться к диким животным как к уличным кошкам и собакам.

Специалист подчеркнул: человеку придется приспосабливаться к новым условиям. Поведение при встречах с дикой природой нужно менять. Среди конкретных мер — сокращение числа свалок возле населенных пунктов или их надлежащее обустройство.

«Точные неизвестно, почему нападения медведей на людей в этом году участились. Очевидно только, что эти причины носят комплексный характер и в том числе отражают длительные, не до конца изученные тенденции, в том числе увеличение частоты неурожайных лет из-за изменения климата, рост числа свалок, где животные могут поживиться едой, увеличение численности их популяций и кардинальные изменения в поведение самих зверей», — отметил эксперт.

Эксперт указал на глобальную тенденцию. Особенно хорошо она видна в Северной Америке. Крупные дикие животные, которые раньше избегали человека, теперь меняют поведение. Они селятся и добывают пищу рядом с жильем людей.

Эта тенденция усиливается по мере того, как охота перестает быть способом добычи еды для большинства. Она остается скорее развлечением и традицией под строгим контролем государства. Городские жители, а их подавляющее большинство, больше не воспринимают диких зверей как врагов. Волки для них не убийцы домашнего скота. Хищные птицы, лисы и хорьки — не похитители птицы. Кабаны, лоси и косули — не уничтожители посевов и лесопосадок.

«Исходя из этого, можно сказать, что нападения медведей на людей никуда не денутся и всегда будут происходить, но связанные с этим риски можно заметно снизить. Принимаемые решения должны быть взвешенными, комплексными и научно обоснованным. И прямое регулирование численности популяции в этом случае вряд ли является правильным решением, так как увеличение популяций крупных хищных животных важно для поддержания здоровья природных экосистем. А вот отпугивание и отстрел наиболее агрессивных особей вполне разумен», — пояснил Михаил Карпачевский.

Ранее сообщалось, что администрация опровергла информацию о хищнике у деревни Сухово.