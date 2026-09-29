В Красногорске врачи извлекли гвоздь из кисти пациента, поранившегося при работе с пневмопистолетом

В Красногорскую клиническую больницу обратился мужчина, который получил травму во время ремонта на даче, при работе со строительным пневматическим пистолетом гвоздь случайно вошел в большой палец его правой кисти. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Особую сложность создавали антискользящие насечки на поверхности гвоздя, которые цеплялись за ткани и фиксировали инородное тело в пальце. Мужчина сразу обратился за помощью, в приемном отделении пациенту сделали рентген и компьютерную томографию. Гвоздь застрял между проксимальной и средней фалангами большого пальца правой кисти. Также наблюдался отек мягких тканей.

«Травматологи провели первичную хирургическую обработку раны: обеспечили доступ к головке гвоздя, раскусили его над кожей и аккуратно извлекли. Затем наложили направляющие швы, дренировали рану и зафиксировали гипсовой лангетой. Контрольный рентген дополнительно выявил перелом края головки первой пястной кости», — рассказал заведующий травматологическим отделением Красногорской клинической больницы Ибрагим Абакаров.

По оценкам специалистов, после заживления подвижность пальца будет сохранена в полном объеме. Пациенту предстоит восстановительный период под амбулаторным наблюдением.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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