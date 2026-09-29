Почти в 200 подъездах Подмосковья отремонтировали пандусы, перила и поручни

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

С начала осени 2026 года коммунальные службы Подмосковья отремонтировали ограждения, пандусы и поручни более чем в 180 подъездах по заявкам жителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области .

Лидерами по количеству проведенных работ стали Балашиха — 17, Богородский округ и Люберцы. В ведомстве подчеркнули, что управляющие организации обязаны регулярно осматривать места общего пользования. При выявлении дефектов они должны организовать ремонт.

Сообщить о дефектах перил, поручней или пандусов можно в свою управляющую организацию или через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.