Почти в 200 подъездах Подмосковья отремонтировали пандусы, перила и поручни
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
С начала осени 2026 года коммунальные службы Подмосковья отремонтировали ограждения, пандусы и поручни более чем в 180 подъездах по заявкам жителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Лидерами по количеству проведенных работ стали Балашиха — 17, Богородский округ и Люберцы. В ведомстве подчеркнули, что управляющие организации обязаны регулярно осматривать места общего пользования. При выявлении дефектов они должны организовать ремонт.
Сообщить о дефектах перил, поручней или пандусов можно в свою управляющую организацию или через портал ЕДС МО.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.