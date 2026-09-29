В 14 округах Московской области объявили о старте отопительного сезона

Муниципалитетам Подмосковья рекомендовали начать отопительный период с 1 октября, соответствующие постановления принимают главы городских и муниципальных округов с учетом ситуации на территории и утвержденных графиков запуска. Документ принят в 14 округах Подмосковья, среди которых Балашиха, Бронницы, Волоколамский, Восход, Луховицы, Молодежный (ЗАТО), Орехово-Зуевский, Раменский, Серебряные Пруды, Чехов, Щелково. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«Наша общая задача — завершить запуск отопления во всем Подмосковье до 10 октября. Сроки запуска могут отличаться в зависимости от масштаба системы теплоснабжения конкретного муниципалитета», — сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, в небольших округах, где работает несколько источников тепла, подключение может пройти быстрее. В крупных городских округах с большим количеством котельных, тепловых сетей и потребителей на последовательный запуск системы потребуется больше времени, добавил министр.

Подачу тепла проведут в три этапа, прежде всего подключат социально значимые объекты — их в регионе насчитывается более 6,7 тыс., включая объекты здравоохранения, образовательные учреждения и объекты соцзащиты. На втором этапе отопление подается в жилой фонд — более 56 тыс. многоквартирных домов, после = остальные потребители.

В ходе запуска ресурсоснабжающим и управляющим организациям также предстоит провести развоздушивание систем и устранить замечания, которые могут возникнуть непосредственно после начала циркуляции теплоносителя. Ход запуска отопления будет координироваться через ЖКХ-Центр Подмосковья.

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