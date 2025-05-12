Мемориал воинам-победителям торжественно открыли в Кузбассе

В Прокопьевском муниципальном округе в торжественной обстановке открыли мемориал воинам-победителям, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, инициатором открытия мемориала стала администрация угольного предприятия «СУЭК-Кузбасс». Компания предложила реализовать проект известному скульптору Константину Зиничу, который ранее выполнял по заказу предприятия другие работы. Открытие мемориала посетили более 400 человек.

По данным издания, возле административного здания Разрезоуправления сотрудники АО «СУЭК-Кузбасс» в честь памяти павших в годы Великой Отечественной войны соотечественников высадили более 60 саженцев, создав аллею памяти. В преддверии 9 мая к новому мемориалу возложили цветы. Кроме того, состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли творческие коллективы муниципалитета.

В администрации округа и дирекции АО «СУЭК-Кузбасс» рассказали, что цель открытия мемориала — чтить память соотечественников, которые в годы войны самоотверженно защищали Родину и трудились во благо победы.

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