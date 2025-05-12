Польские СМИ были поражены дерзостью и хамством украинских провокаций, которые произошли в Варшаве в День Победы. Об этом сообщает один из авторов издания Myśl Polska.

Как сообщил автор статьи, он отправился в Варшаву с целью посетить мемориалы, посвящённые солдатам Первой польской армии и воинам Красной армии, погибшим в боях за освобождение Польши. Однако на месте украинские провокаторы попытались помешать возложению цветов к памятнику солдатам Красной армии.

«В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить. Прибывающих на кладбище людей оскорбляли с помощью мегафонов. У входа на кладбище была установлена непотребная инсталляция… Активисты легли на землю, накрылись грязными простынями», — говорится в публикации.

Автор отметил абсолютное бездействие полиции, сотрудники которой просто стояли и снимали происходившее на свои смартфоны. Как сообщил представитель СМИ, представители партии «Фронт» взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности посетителей кладбища от возможных провокаций.

Ранее сообщалось, что украинские провокаторы пытались сорвать первую за шесть лет акцию «Бессмертный полк» в Вашингтоне.