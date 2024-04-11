Менеджер отеля в Турции рассказал, сколько мог заплатить за свой день рождения Познер

Менеджер отеля Çırağan Palace Kempinski İstanbul Шелби рассказал, что аренда зала в единственном в Турции османском императорском дворце площадью 400 квадратных метров стоит 35 тысяч евро, пишет интернет-издание «Абзац» .

Дополнительные расходы — это залог.

«Аренда зала площадью 400 квадратных метров для проведения дня рождения стоит 35 тысяч евро. Также нужно заплатить налог. Итого порядка 42 тысяч евро», – сообщила «Абзацу» менеджер отеля Çırağan Palace Kempinski İstanbul Шелби.

Ассортимент услуг для именинников широкий: команда дворецких, которые будут ухаживать за гостями, трансфер гостей на Rolls-Royce Silver Shadow модели 1974 года, услуга «Леди в красном», которая позволит приглашенным людям проводить время в зале отеля в компании красивых девушек в строгих костюмах.

В отеле расположено 317 комфортабельных номеров. Столь масштабное празднование предполагает, что гостям необходимо снять номер для отдыха. Стоимость зависит от разных факторов. Например, за ночь с 26 на 27 апреля предложено заплатить €27 тысяч при условии выбора обычного люкса. Чем выше уровень комфортабельности, тем больше денег придется заплатить. Элитная услуга — номер «Султан», стоимость пребывания в нем за сутки составит около 4,5 миллиона рублей.

Именно в этом турецком отеле отпраздновал свое 90-летие телеведущий Владимир Познер. Известно, что среди приглашенных гостей были телеведущая Ксения Собчак с супругом режиссером Константином Богомоловым, танцор балета Николай Цискаридзе и многие другие публичные люди.

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