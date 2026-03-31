«Меньше слушайте телевизор»: что ответили на рынке Кемерова на вопрос о мясе из Новосибирской области

После информации о вспышке пастереллеза среди крупного рогатого скота в Новосибирской области журналист VSE42.RU прошелся по мясным рынкам Кемерова, чтобы выяснить, откуда в город попадает говядина и готовы ли продавцы предъявить подтверждающие документы.

Торговцы заверили журналиста, что мясо собственного производства поступает из Промышленновского района. Как только разговор коснулся Новосибирской области, продавец, по наблюдению корреспондента, отреагировала с раздражением. Она рекомендовала уменьшить количество времени, проведенное за просмотром телевизора. По словам продавца, говядину оттуда не привозят. Документы, по ее словам, в полном порядке, однако предъявлять их покупателям не стали.

«Мы оттуда не возим, нам зачем это? Логистика долгая», — ответила женщина корреспонденту VSE42.RU.

Торговцы Щегловского базара пояснили корреспонденту VSE42.RU: говядину доставляют с крупного животноводческого хозяйства Алтайского края, где скот выращивают по специальной технологии кормления. В момент визита журналиста бумажных подтверждений не оказалось. Однако продавец заверила, что вся продукция обязательно проходит через электронную систему «Меркурий», где в цифровом виде хранятся все необходимые ветеринарные сертификаты.

По данным издания, торговцы, реализующие продукцию на Губернском рынке, сообщили, что мясо собственного производства поступает из Топкинского района. Документы тоже не показали.

