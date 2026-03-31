Снег на улице, зелень на прилавке: почему в Кемерове колба из Алтая дешевле, чем из Краснодарского края

В Кемерове на прилавках рынков и в магазинах появилась первая весенняя зелень — колба. Корреспондент VSE42.RU объехал основные торговые точки и поговорил с продавцами.

Несмотря на то, что земля в городе еще покрыта снегом, на прилавках уже можно найти ароматные пучки. Однако стоимость традиционного сибирского деликатеса в этом сезоне оказалась, по мнению журналиста издания, просто астрономической.

Корреспондент изучил цены на самую раннюю колбу, которая поступает в продажу в марте. Его впечатлил порог цен. В торговых точках у ТЦ «Проспект» пучок зелени из Краснодарского края стоит от 100 до 200 руб.

На Губернском рынке колба из Алтая обойдется дешевле — всего 100 руб. за пучок. Самый дорогой вариант — на Щегловском базаре, где ценник стартует от 250 руб.

Журналист предположил, что высокая цена связана с доставкой продукта из дальних регионов — своя кузбасская земля пока покрыта снегом, в регине еще холодно. Логистика, включающая авиаперевозки и наземный транспорт, серьезно увеличивает конечную стоимость.

Растение колба (другое название — черемша или дикий лук) отличается исключительно насыщенным витаминным составом. В 100 граммах этой зелени содержатся аскорбиновая кислота, витамины группы A, B и PP, а также необходимые человеку вещества: лизоцин, фруктоза, пиридоксин, тиамин, бета-каротин, рибофлавин, минеральные соли и фитонциды.

