«Никто не пострадал»: Собянин подтвердил повреждения в ТЦ «Садовод» от обломков БПЛА
Сергей Собянин: ТЦ «Садовод» получил повреждения от БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в мессенджере «Макс» сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на столицу. По его данным, одно из строений на территории торгового центра «Садовод» получило незначительные повреждения от упавших обломков БПЛА.
Градоначальник подчеркнул, что в результате инцидента жертв нет. В настоящий момент на месте падения фрагментов беспилотника работают специалисты экстренных служб. Кроме того, Собянин отметил, что силами противовоздушной обороны были нейтрализованы еще пять летательных аппаратов.
Ранее сообщалось о том, что ПВО уничтожила 15 БПЛА над Москвой.