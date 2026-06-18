«Никто не пострадал»: Собянин подтвердил повреждения в ТЦ «Садовод» от обломков БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в мессенджере «Макс» сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на столицу. По его данным, одно из строений на территории торгового центра «Садовод» получило незначительные повреждения от упавших обломков БПЛА.

Градоначальник подчеркнул, что в результате инцидента жертв нет. В настоящий момент на месте падения фрагментов беспилотника работают специалисты экстренных служб. Кроме того, Собянин отметил, что силами противовоздушной обороны были нейтрализованы еще пять летательных аппаратов.

Ранее сообщалось о том, что ПВО уничтожила 15 БПЛА над Москвой.