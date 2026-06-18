«Два миллиона за несоблюдение райдера». Валерий Леонтьев ввёл штрафы для организаторов концертов

Народный артист России Валерий Леонтьев предъявляет претензии к организаторам своих концертов в случае несоблюдения технических и бытовых условий райдера. Как сообщил РИА Новости информированный источник, сумма штрафных санкций для принимающей стороны может достигать 2 миллионов рублей.

«Валерий Леонтьев в случае, если ему что-то не понравится в организации или на площадке, например, если нет всех позиций, указанных в райдере, он может брать штрафные санкции с организаторов в размере от 2 миллионов рублей», – пояснил собеседник агентства.

В творческой биографии артиста, чья сценическая карьера началась еще в советский период, особое место занимает имидж эпатажного исполнителя. Пик его популярности пришелся на 1980–1990-е годы, когда Леонтьев давал аншлаговые стадионные шоу, отличавшиеся высокой физической нагрузкой, сложными хореографическими номерами и запоминающимися сценическими образами. В дискографии певца – такие известные композиции, как «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита» и ряд других хитов. С 2022 года исполнитель постоянно проживает за пределами России, в Соединенных Штатах. В августе 2025 года Леонтьев прилетал в Россию и выступил на музыкальном фестивале «Новая волна».

Ранее сообщалось о том, что директор Леонтьева назвал слухи о завышении цен для россиян «ерундой».