Mercedes стал государственным: в Новокузнецке у пьяного 19-летнего водителя конфисковали иномарку

В Кузбассе осудили 19-летнего жителя Новокузнецка, во второй раз попавшегося пьяным за рулем. Заводской районный суд квалифицировал его действия как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения при наличии действующего административного взыскания за аналогичное деяние. О произошедшем в ноябре 2025 года инциденте сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кузбасса.

Материалы дела свидетельствуют: фигурант, не имея прав на управление транспортными средствами, находился за рулем автомобиля. В момент задержания сотрудниками ГИБДД на улицах Заводского района он демонстрировал явные признаки алкогольного опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования водитель наотрез отказался.

Важное обстоятельство, отмеченное в суде: это не первое подобное нарушение в биографии молодого человека. Годом ранее его уже подвергали административному взысканию за аналогичный отказ от медицинской экспертизы.

Изучив доводы обвинителя, судебная инстанция приговорила нарушителя к 320 часам обязательных работ, а также на два года лишила его права управления автомобилем. Помимо этого, в доход государства постановлено изъять транспортное средство нарушителя.

Ранее сообщалось, что в России пьяных водителей заставят проходить обязательную реабилитацию.