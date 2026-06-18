Черданцев раскритиковал игру Португалии: «За такой футбол нужно снимать с соревнований»

«За футбол Португалии в первом тайме нужно команду снимать с соревнований. Ну на это перекатывание на своей половине поля просто невозможно смотреть. С такими игроками! Ладно, у телевизора сидишь, можно выключить, но люди заплатили бешеные деньги, полетели на край света, там еле до стадионов добраться можно, и получить вот это вот. Безобразие просто», — написал Черданцев в соцсетях.