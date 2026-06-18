Черданцев раскритиковал игру Португалии: «За такой футбол нужно снимать с соревнований»
Комментатор Черданцев об игре Португалии на ЧМ: «Нужно снимать с соревнований»
Фото: [ФИФА]
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев жестко раскритиковал игру сборной Португалии на старте чемпионата мира по футболу. Команда Криштиану Роналду сыграла вничью с ДР Конго (1:1).
«За футбол Португалии в первом тайме нужно команду снимать с соревнований. Ну на это перекатывание на своей половине поля просто невозможно смотреть. С такими игроками! Ладно, у телевизора сидишь, можно выключить, но люди заплатили бешеные деньги, полетели на край света, там еле до стадионов добраться можно, и получить вот это вот. Безобразие просто», — написал Черданцев в соцсетях.
Комментатор предложил — раз уж чемпионат проходит в Северной Америке — применять правила, используемые в некоторых других видах спорта, популярных в США. В частности, ограничить время на контроль мяча без активных действий.
Ранее игру португальской сборной раскритиковала сестра Криша Кати Авейру. Она отметила, что фтболисты национальной команды «волшебным образом» разучились играть.