Сборная Узбекистана забила первый в своей истории гол на чемпионатах мира по футболу. Его автором стал бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

В своем дебютном матче на ЧМ сборная Узбекистана встречается с сильной сборной Колумбии. На 40-й минуте счет открыл защитник латиноамериканцев Даниэль Муньос, неожиданно открывшийся в штрафной площади.

На 60-й минуте сборной Узбекистана удалась редкая контратака. Нападающий Элдор Шомуродов пробил с лета, получив передачу с фланга. Мяч попал в штангу и по неожиданной траектории отскочил к воротам, где невысокий (167 см) Файзуллаев головой переправил его в ворота с близкого расстояния.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с 2023 по 2025 год. Армейцы выгодно продали полузащитника в турецкий «Башакшехир» за €7,5 млн. ЦСКА покупал игрока у «Пахтакора» всего за €500 тыс.

22-летний Файзуллаев проводит 34-й матч за сборную Узбекистана и забил свой девятый мяч.

Ранее стало известно, что в Узбекистане перенесли начало рабочего дня в государственных учреждениях, чтобы люди смогли посмотреть первый в истории страны матч национальной команды на чемпионате мира