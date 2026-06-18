«Огненный рассвет». Несколько БПЛА достигли московского НПЗ

Силы противовоздушной обороны продолжают отражение массированного налета беспилотных летательных аппаратов. Нескольким дронам удалось прорваться к объектам московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом 18 июня в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в настоящий момент ведется работа по устранению последствий удара. Ранее утром Собянин информировал о пятнадцати беспилотниках, сбитых средствами ПВО Министерства обороны РФ на подлетах к городу. На местах падения обломков работают бригады экстренных служб, отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин подтвердил повреждения в ТЦ «Садовод» от обломков БПЛА.