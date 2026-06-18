Топил, избивал и сорвал купальник: шокирующий инцидент на базе отдыха испугал детей — очевидцы не могли помочь девушке

Свидетельница происшествия Наталья (имя изменено) рассказала о конфликте между мужчиной и женщиной, который произошел на территории базы отдыха в Нижневартовске. Поводом для тревоги стали крики девушки, которые раздавались на противоположном берегу реки в лесу. С другого берега к девушке начал плыть мужчина. Она поплыла навстречу. В момент их встречи в воде произошло то, чего люди не ожидали: мужчина начал топить девушку, сообщил muksun.fm.

Наталья рассказала, что после первого крика очевидцы проинформировали об инциденте сотрудников правоохранительных органов. По ее словам, примерно через полчаса после вызова перезвонил участковый.

«Через 35 минут мне перезвонил участковый и спросил, что случилось. То есть он даже не выехал, никаких действий не предпринял, чтобы быстро оказать помощь», — рассказывает собеседница.

По информации Наталья, девушка и напавший на нее мужчина выплыли на берег. Мужчина, по мнению очевидцев, проявлял крайнюю жестокость: наносил удары ногами и по голове, хватал потерпевшую за шею и пытался удерживать под водой. Сначала девушка была одета в купальник, однако в какой-то момент нападавший разорвал его, оставив ее полностью обнаженной. Наталья уточнила, что люди не могли добраться до противоположного берега — расстояние большое, а лодки рядом не было.

«Они кое-как добрались вдвоем до берега. Потом он опять ее бил, душил, кидал. Я не знаю, почему она не убегала в лес, видимо там какой-то берег высокий», — рассказывает Наталья.

Как рассказала собеседница, спустя некоторое время с расположенной по соседству базы отдыха на катамаране подошли двое молодых людей. Однако, по ее словам, они не стали сразу вмешиваться, а около десяти минут оставались безучастными наблюдателями происходящего.

«Они смотрели, как он ее избивал. Видимо, потом они поняли, что он ее просто убьет, и поплыли к ним. Я на протяжении всего времени звонила участковому. Он сказал, что подъезжает и мы собрались и уехали с того места. Все это длилось примерно час», — отметила Наталья.

Наталья рассказала, что на берегу с ней находилась 11-летняя дочка. По ее словам, были и другие дети. Все несовершеннолетние отдыхающие сильно испугались.

«Редакция Муксун.FM обратилась в УМВД по ХМАО. Там сообщили, что по данному факту все участники инцидента установлены сотрудниками отдела полиции "Нижневартовский". Проводится проверка».

Ранее сообщалось, что в Сургуте мужчина на ровном месте напал на школьницу.