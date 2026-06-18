Сокровища за семью замками: как в Кузбассе хранят 7 тыс. музейных экспонатов в фондохранилище

В Кузбассе функционирует современный музейный комплекс — фондохранилище, где под одной крышей собраны тысячи уникальных предметов культурного наследия региона. Объект входит в структуру музейно-театрального кластера Кузбасса и по праву считается одним из самых передовых в своей сфере на территории области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Территория фондохранилища, занимающая более 3 тыс. кв. м, оборудована по всем современным стандартам: здесь поддерживаются особые климатические и технологические параметры, необходимые для надежного хранения, научного исследования и реставрационных работ. Посторонним вход в эти помещения воспрещен — доступ открыт лишь штатным сотрудникам музеев и узкопрофильным экспертам.

На хранении здесь находятся фондовые коллекции сразу трех крупнейших музеев региона: Кемеровского областного краеведческого музея, Кемеровского областного музея изобразительных искусств и музея-заповедника «Томская Писаница». В совокупности это более 7 тыс. единиц основного фонда и около 2 тыс. предметов вспомогательного фонда научного назначения.

«Когда посетители приходят в музей, они видят выставку. Но выставка — это лишь вершина айсберга. За ней стоят отбор предметов, реставрация, упаковка, транспортировка и хранение. Все это большая ежедневная работа музейных специалистов», — рассказал руководитель фондохранилища государственных музеев Кузбасса Семен Родионов.

Ранее сообщалось, что уникальные работы художника из Егорьевска представили в Калининграде.