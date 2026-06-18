Налет на Москву: ПВО сбила 15 дронов над столицей

В четверг, 18 июня, мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» сообщил о пресечении воздушной атаки на город. По его информации, расчеты противовоздушной обороны Министерства обороны РФ сбили 15 беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону столицы.

Градоначальник отметил, что на местах падения обломков БПЛА сейчас работают бригады экстренных служб. Специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий инцидента. Подробности о возможных разрушениях и пострадавших не уточняются.

Ранее сообщалось о том, что Воробьев рассказал о сбитых над Московской областью беспилотниках.