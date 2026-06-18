«Огненный след на железной дороге». Дроны атаковали тепловоз в Ростовской области
Губернатор Слюсарь: при атаке БПЛА получил повреждения тепловоз
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Ростовской области в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов получил повреждения тепловоз, а также зафиксировано два возгорания на коммерческих объектах. Такую информацию опубликовал в своем канале в мессенджере MAX губернатор региона Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что в городе Гуково один человек погиб, еще двое пострадавших доставлены в больницы, их состояние оценивается как средней тяжести. На месте инцидента работают экстренные службы, данные о происшествии уточняются.
«В настоящий момент воздушная атака продолжается», — написал Слюсарь.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 10 июня в Ростовской области силы ПВО сбили более 10 дронов.