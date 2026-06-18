Сестра Роналду раскритиковала игру сборной Португалии

Кати Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала игру национальной команды после ничьей на старте чемпионата мира с ДР Конго (1:1).

Жоау Невеш открыл счет уже шестой минуте, но в конце первого тайма Йоан Висса выровнял положение, а после перерыва голов не случилось.

«Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки. Игра словно откатилась назад, к своей половине поля… Странный этот чемпионат мира. Очень странный», — написала Кати Авейру в соцсетях.

Сестра Криша выразила надежду, что сборная Португалии будут прогрессировать по ходу турнира: «От неудачного старта — к удачному финалу».

Ранее комментатор Константин Генич удивился неудачной игре на старте чемпионата мира Испании и Португалии, которые до начала мундиаля значились в числе главным фаворитов.