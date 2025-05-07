Мэр Кемерово ответил на вопрос горожанина об испорченной обуви из-за реагентов

Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов в ходе прямой линии во время эфира «Радио Маяк Кузбасс» рассказал об итогах эксперимента по использованию противогололедных реагентов на дорогах города и ответил на вопрос недовольного жителя, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мэр Кемерово отметил, что власти для подведения итогов специально ждали весны. Было важно разобраться, как реагенты отразились на весенней уборке города и городских газонов. Реагенты использовали впервые. Дмитрий Анисимов заявил, что эксперимент оказался успешным.

По словам мэра, при уборке города у сотрудников коммунальных служб не возникло никаких проблем. Газоны зеленые. В зимнее время реагенты также показали свою результативность. Кроме того, весной в городе собралось меньше пыли, что облегчило уборку улиц.

«На дорогах города не было наката, не формировалась снежная колея, шишки ледяные, которые были в прошлом году», — сообщил мэр Кемерова.

По информации издания, во время прямой линии горожанин сообщил, что из-за новых реагентов сильно пострадала его обувь. Дмитрий Анисимов рассказал, что он, как и другие сотрудники администрации, тоже ходит пешком по городу в зимний период времени. Никто из сотрудников не сталкивался с проблемой испорченной обуви.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе в очередной раз в грязи застрял автобус, который направлялся в малонаселенный поселок.