«Полумертвое село»: СМИ получили ответ от мэрии на запрос о бездорожье в Кузбассе

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что автобус застрял в грязи в Тяжинском муниципальном округе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Редакция направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать инцидент.

По информации издания, автобус направлялся в село Даниловка, которое считается малонаселенным. Очевидцы предоставили фото. Дорога, где застрял автобус, не асфальтирована и никак не облагорожена. Жители обратились к пользователям соцсетей с просьбой распространить информацию, чтобы они оперативнее получили помощь. В администрации Тяжинского муниципального округа Сибдепо ответили на вопрос, почему дорога стала настолько разрушенной.

«Полумертвое село», — ответили в пресс-службе администрации Тяжинского района на вопрос корреспондента.

По информации издания, автобус застрял вечером 6 мая. В настоящее время специалисты выполнили выемку грунта. Дорогу засыплют бутовым камнем. В администрации сообщили, что ремонт намерены завершить до 12 мая. В пресс-службе отметили, что будут дополнительно предоставлять необходимую информацию о ходе работ.

Жительница Даниловки рассказала Сибдепо, что подобные меры принимают уже не в первый раз. Дорогу периодически засыпают гравием и щебнем, однако для ремонта выбирают исключительно ямы. Пользоваться такой дорогой могут только легковые автомобили.

«Автобус № 101 едет всего 2 раза в день, а им пользуются дети, едущие в городские школы, и взрослые, направляющиеся в больницы. Этих учреждений в селе Даниловка нет», — поделилась собеседница Сибдепо.

Ранее сообщалось, что в региональной дорожной сети Подмосковья построят более 60 км тротуаров.