Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera высказал мнение, что ближайшие три месяца будут для украинского президента Владимира Зеленского самыми сложными. Причем независимо от принятого решения, его неминуемо ждет политическое самоубийство.

Мэр Киева уверен, что Зеленскому придется принимать важное решение. Сейчас президент России Владимир Путин заявил о желании прийти к мирным соглашениям. Если Зеленский поддержит инициативу, то народ спросит, зачем тогда гибло столько людей. Ведь освобожденные Россией территории окончательно перестанут быть украинскими.

Для продолжения войны Украине нужна помощь. Кто может дать гарантию, что помощь будет поступать. Не стоит рассчитывать, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США ситуация резко изменится, тем более в сторону России. Однако Украине предстоит длительная работа по сотрудничеству с новой администрацией президента. В это время в зоне СВО продолжат гибнуть военные ВСУ. Появятся новые разрушения.

Клично предполагает, что президент Зеленский объявит о проведении референдума. Людям предложат ответить, согласны ли они на потерю территорий или намерены воевать. Сам Зеленский побоится брать ответственность на себя.

«Какой бы шаг он ни сделал, нашему президенту грозит политическое самоубийство», — считает мэр Киева Кличко.

Ранее мы сообщали, что губернатор Сальдо пригласил представителей Запада, чтобы показать последствия обстрелов ВСУ в Херсонской области.