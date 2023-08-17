Мэр Метшин: Каждый житель Казани улучает жизнь горожан Рубежного и Лисичанска

Жителям Лисичанска и Рубежного была передана гуманитарная помощь из Казани, информирует интернет-портал KazanFirst . Это уже десятая отправка груза.

Организацией сбора помощи и дальнейшей доставки занимается казанский исполком и фонд «Добрая Казань». В этот раз вес гуманитарной посылки составил 85 тонн. Мэр города Ильсур Метшин поблагодарил каждого жителя Казани, потому что в сборе все принимали какое-либо участие.

«С ноября мы собрали уже 1100 тон. Жители Лисичанска и Рубежного всегда с благодарностью принимают нашу помощь. Нас радует, что жизнь налаживается. Каждый житель в меру своих возможностей участвует в сборе, за хочется сказать огромное спасибо», - отметил мэр Казани Ильсур Метшин

В Лисичанск и Рубежное были переданы продукты питания. Выбирали те, которое долго хранятся и не испортятся во время транспортировки: консервы, крупы, мука, бакалея. Также в грузе есть спецодежда и различные средства для уборки и не только. Эти же товары были собраны и в прошлые разы. В нынешней посылке имеется большое количество литературы и товаров для новорожденных: пинетки, подушки, одеяла, пеленальные коврики. Существенную помощь оказывают местные компании, которые передают большую часть продукции. Так, одна из компаний передала автомобиль «УАЗ».

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что жизнь жителей Рубежного и Лисичанска постепенно улучшается и стабилизируется.